سازمان لیگ بسکتبال با لحاظ کردن شرایط جوی، دیدارهای هفته هفتم لیگ حرفهای دسته یک باشگاههای ایران را لغو کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این برگزاری دیدارهای هفته هفتم لیگ حرفهای دسته اول باشگاههای کشور برای روز جمعه (۲۸ آذر) برنامه ریزی شده بود، اما سازمان لیگ بسکتبال با در نظر گرفتن شرایط جوی مناطق مختلف کشور دراین روز، برگزاری دیدارهای مورد نظر را لغو کرد.
بر این اساس روز جمعه (۲۸ آذر) هیچ دیداری در چارچوب رقابتهای لیگ حرفهای دسته اول باشگاههای کشور برگزار نمیشود.