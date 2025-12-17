به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران این فرماندهی یک دستگاه کامیون حامل سوخت را در یکی از محور‌های مواصلاتی رؤیت و برای بررسی خودرو را توقیف کردند.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: در بازرسی از این خودرو ۶ هزار و ۸۶۸ لیتر گازوئیل قاچاق را که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد، کشف کردند.

وی ارزش سوخت قاچاق کشف شده را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: پس از تشکیل پرونده برای راننده متخلف خودرو برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.