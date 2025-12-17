به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کاظمی با اشاره به اینکه سال گذشته در نشست فرمانداران و مسئولان آموزش و پرورش ۱۲۹ پروژه تعریف شد، گفت: از این تعداد ۳۰ پروژه اول مهرماه به بهره برداری رسید و ۳۰ طرح آموزشی دیگر نیز تا پایان سال مورد افتتاح قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در نشست سه روزه با مسئولان شهرستان‌های مختلف نیز، برای بهره برداری و مرور ۶۹ پروژه دیگر برنامه ریزی شد تا سال آینده شاهد افتتاح آنها باشیم.