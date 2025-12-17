پخش زنده
استاندار مازندران گفت: سه بندر و سه فرودگاه مازندران مسیر تازه تجارت با آسیای میانه را میگشاید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسیرستمی در نخستین نشست هماندیشی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، با تشریح ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری استان گفت: مازندران آماده ورود مستقیم به بازارهای جهانی است و این بار منتظر سرمایهگذار نمانده، بلکه خود به سراغ فرصتهای تازه رفته است.
او با اشاره به جمعیت ثابت سه و نیم میلیونی و جمعیت متغیر روزانه بیش از دو و نیم میلیون نفر در استان افزود: مازندران هر روز میزبان حدود شش میلیون نفر است و در پایان هفته این رقم به بیش از هشت میلیون نفر میرسد؛ همین ظرفیت عظیم گردشگری و مصرف، اهمیت ویژهای به استان داده است.
استاندار مازندران ادامه داد: مازندران در ۱۳ محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را دارد؛ از برنج و مرکبات گرفته تا گوشت سفید و درختچههای زینتی. حدود ۱۱.۳ درصد امنیت غذایی کشور توسط این استان تأمین میشود و به همین دلیل در هر بحث واردات و صادرات، نگاه ویژهای به مازندران وجود دارد.
یونسیرستمی به اختیارات تازهای که دولت به استانداران داده اشاره کرد و گفت: اکنون امکان ارتباط مستقیم برای تبادل کالا فراهم شده و دست استانها بازتر است.
او افزود: مازندران سه بندر فعال امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر دارد که میتوانند به کانالی برای تبادلات کالا میان ایران و آسیای میانه تبدیل شوند.
استاندار مازندران ظرفیتهای گردشگری استان را نیز برجسته دانست و افزود: مازندران با دارا بودن سه فرودگاه در ساری، نوشهر و رامسر به دنبال راهاندازی نخستین ایرلاین مستقیم بین مازندران و ازبکستان است.
او برگزاری هنمایشگاههای مشترک و بازارچههای دوطرفه را زمینهساز توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی دانست و ادامه داد: مازندران در حوزه لبنیات، گوشت سفید، سیمان، کیوی، مواد شوینده و صنایع شیمیایی حرفهای زیادی برای گفتن دارد و با فعالان اقتصادی ازبکستان میتوانیم مسیرهای تازهای برای صادرات و سرمایهگذاری مشترک باز کنیم.