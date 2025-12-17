سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران گفت: این پژوهشگاه در تلاش است با گسترش همکاری با دانشگاه‌ها و فعالان غیردولتی، زیست‌بوم اقتصاد فضایی کشور را تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید یزدانیان سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، با تأکید بر لزوم عبور از نگاه صرفاً تحقیقاتی به صنعت فضا، اقتصاد فضا را محور اصلی آینده فعالیت‌های فضایی کشور می‌داند و معتقد است داده‌ها و خدمات ماهواره‌ای باید به موتور خلق ارزش اقتصادی و حل مسائل کلان کشور تبدیل شوند.

یزدانیان با اشاره به ظرفیت‌های بالای فناوری فضایی، اعلام کرد: رویکرد پژوهشگاه فضایی ایران بر توسعه خدمات کاربردی و تجاری‌سازی داده‌های فضایی متمرکز شده است.

به گفته وی، اقتصاد فضا زمانی محقق می‌شود که خروجی فعالیت‌های فضایی به‌طور مستقیم در بخش‌هایی مانند کشاورزی، مدیریت منابع آب، محیط‌زیست و مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران تکمیل زنجیره ارزش فضایی، از طراحی و توسعه فناوری تا ارائه خدمات نهایی به کاربران را از اولویت‌های اصلی این مجموعه عنوان کرده و گفته است که عرضه خدمات فضایی با قیمت رقابتی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار داخلی اقتصاد فضا شود.

یزدانیان همچنین بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرده و مشارکت این بازیگران را شرط لازم برای پایداری اقتصاد فضا دانسته است.

به گفته او، پژوهشگاه فضایی ایران در تلاش است با گسترش همکاری با دانشگاه‌ها و فعالان غیردولتی، زیست‌بوم اقتصاد فضایی کشور را تقویت کند.

وی در عین حال با اشاره به چالش‌های موجود، نبود بازار پایدار، محدودیت سرمایه‌گذاری و ضعف ساختار‌های تجاری را از موانع توسعه اقتصاد فضا برشمرده و تأکید کرد: رفع این موانع نیازمند سیاست‌گذاری منسجم و حمایت هدفمند دولت است.