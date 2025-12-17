پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، اولین نمایشگاه تخصصی معدن در جنوب کرمان با تمرکز بر معرفی ظرفیتهای پنهان معدنی و جذب سرمایهگذار و با هدف فرهنگسازی بهرهبرداری صحیح و پایدار از معادن برگزار میشود.
احمد عرب بنیاسد چهارشنبه ۲۶ آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، گوهرسنگها و سنگهای ساختمانی همزمان با همایش انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد که از چهارم تا هفتم دیماه در شهرک صنعتی شماره یک جیرفت برگزار میشود.
وی با اشاره به غنای معدنی جنوب کرمان اظهار کرد: تودههای کرومیتی کلمرز و گلاشکرد و ذخایر ارزشمند مس و کرومیت نشاندهنده ظرفیت بالای معدنی منطقه است در حالی که تاکنون کمتر از ۱۰ درصد معادن شناسایی شدهاند و این نمایشگاه با هدف معرفی ذخایر معدنی و جذب سرمایهگذار برای تکمیل زنجیره معدن و صنایع وابسته برگزار میشود.
مدیرکل صمت جنوب کرمان افزود: هدف ما این است که بخش معدن در جنوب کرمان به سطحی از فعالیت برسد که در کنار کشاورزی به یکی از پایههای اصلی اقتصاد منطقه تبدیل شود و برگزاری این نمایشگاه نقش مهمی در فرهنگسازی بهرهبرداری صحیح و پایدار از معادن و آگاهسازی جامعه نسبت به فرصتها و چالشهای این بخش دارد.
عرب بنیاسد با تأکید بر ضرورت توجه به ملاحظات محیطزیستی گفت: در این نمایشگاه موضوعاتی همچون آلایندگی مواد معدنی عناصر نادر و کمیاب خاکی و استحصال محصولات میانی کارخانجات مطرح میشود تا چرخه کامل معدن از استخراج تا فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در فضایی به مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع با ۲۶ غرفه و حضور هلدینگها و شرکتهایی از جنوب کرمان برگزار خواهد شد و مدیران کل دفاتر تخصصی نیز در آیین افتتاحیه حضور خواهند داشت.