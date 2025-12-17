فیلم‌های «ماهی قرمز» و «گلوله گمشده ۳»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های دو و سه پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «ماهی قرمز»، در گونه درام محصول آمریکا، انگلستان و هند در سال ۲۰۲۳، قرار است از شبکه دو پخش شود.

این فیلم درباره دختر جوانی به اسم آنامیکا است که متوجه می‌شود مادرش در حال زوال عقل است. او که از کودکی خود خاطرات چندان خوشی ندارد و رابطه‌اش با مادرش کدر است پیش مادرش برمی‌گردد تا به او کمک کند و کنارش باشد. در این بین آشنایی با همسایه مادرش و گفت‌و‌گو با دوست دوران کودکی‌اش که هوای مادرش را در سال‌های اخیر داشته‌اند باعث می‌شود که برخی دلخوری‌ها و کدورت‌های ارتباطی بین او و مادرش برطرف شود.

در فیلم «ماهی قرمز»، شخصیت اصلی ابتدا ارتباط خوبی با مادرش ندارد، اما بیماری زوال عقل مادرش، او را دوباره به مادرش نزدیک می‌کند. به این ترتیب، امکان آن پدید می‌آید تا وی با یادآوری خاطرات خوب گذشته و دوران کودکی، یاد مهر مادر را دوباره زنده دارد و دوباره ارزش حضور مادر در زندگی خود را دریابد.

فیلم سینمایی «گلوله گمشده ۳»، در گونه اکشن، جنایی، درام و مهیج محصول فرانسه در سال ۲۰۲۵ ، قرار است از شبکه سه پخش شود.

این فیلم درباره لینو، پلیس سابقی است که به جرم قتلی که مرتکب نشده زندانی شده است. او از زندان آزاد می‌شود در حالی که تنها هدفش یافتن قاتل است که پلیسی فاسد به نام آرسکی است که با گروه‌های مواد مخدر همکاری می‌کند. او در نهایت آرسکی را دستگیر کرده و تحویل پلیس می‌دهد در حالی که متوجه می‌شود رئیس پلیس نیز همدست قاچاقچی هاست و دست او را نیز رو می‌کند.

یکی از ویژگی هایی که همواره در فیلم‌های پلیسی اروپایی و امریکایی مورد استفاده قرار گرفته موضوع فساد در دستگاه‌های قانونی و از جمله، در نیروی پلیس این کشور‌ها است. از آن جا که یکی از کارکرد‌های سینمای هر کشور این است که جامعه و ویژگی‌های اجتماعی آن کشور را بازتاب دهد، بازنمایی دستگاه پلیس فاسد در سینمای مذکور، نشان دهنده معضل مشابهی در این نهاد‌های اجتماعی و در کشور‌های غربی است.

فیلم سینمایی «گلوله گمشده»، نیز روایت گر بازتابی یکی از این فساد‌های ساختاری و بنیادین در پلیس فرانسه است.