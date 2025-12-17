به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: ماموران پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان در روند اجرای طرح انضباط اجتماعی یک دستگاه خودروی لکسوس را متوقف کردند.

سرهنگ علی سبحانی افزود: پس از بررسی و استعلام از سامانه‌های مربوط و اعلام ۱۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال خلافی این سواری، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی بیشترین خلافی‌های ثبت شده برای این خودرو را عبور از چراغ قرمز، سرعت و سبقت غیر مجاز و حرکات نمایشی عنوان کرد و ادامه داد: خودروی لکسوس پس از توقیف ۷۲ ساعته، با شرکت راننده در کلاس‌های باز آموزی قوانین رانندگی و پرداخت کامل جریمه‌ها از توقیف خارج شد.