یک دستگاه خودروی لکسوس با بیش از ۱۴۴ میلیون ریال خلافی در خمینی شهر توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: ماموران پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان در روند اجرای طرح انضباط اجتماعی یک دستگاه خودروی لکسوس را متوقف کردند.
سرهنگ علی سبحانی افزود: پس از بررسی و استعلام از سامانههای مربوط و اعلام ۱۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال خلافی این سواری، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
وی بیشترین خلافیهای ثبت شده برای این خودرو را عبور از چراغ قرمز، سرعت و سبقت غیر مجاز و حرکات نمایشی عنوان کرد و ادامه داد: خودروی لکسوس پس از توقیف ۷۲ ساعته، با شرکت راننده در کلاسهای باز آموزی قوانین رانندگی و پرداخت کامل جریمهها از توقیف خارج شد.