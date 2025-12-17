پخش زنده
معاون ارتقا کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل کنسرسیوم صادراتی و شرکت مدیریت صادرات برای ساماندهی تجارت و صادرات بادام زمینی خبر داد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، امیر روشن بخش قنبری، معاون ارتقا کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت گفت: این سازمان با هدف توسعه بازارهای صادراتی میزهای توسعه تجاری را برای ۸۳ محصول ایجاد کرد تا با اتکاء به بخش خصوصی نگاهی نظاممند به زنجیره ارزش، چالشها و مسائل هر دسته و گروه کالایی احصاء شده برای رفع آنها اقدام شود.
وی با اشاره به اهمیت بادام زمینی بعنوان یک محصول استراتژیک، گفت: پرداختن به موضوعات تجاری و صادراتی این محصول میتواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و ارز بیشتری از طریق این محصول به کشور وارد کند.
روشن برلزوم حرکت به سمت تولید کالاهای فرآوری شده از بادام زمینی تاکید کرد و افزود: بادام زمینی قابلیت تبدیل به محصولات متنوعی از جمله کره بادام زمینی، محصولات شیرینی، شکلات، روغن بادام زمینی و محصولات آرایشی و بهداشتی را دارد و میتواند جذابیت بیشتری در بازارهای هدفت ایجاد کند.
وی با تاکید بر شناخت بازارهای هدف، گفت: شناخت این بازارها نخستین گام در توسعه صادرات است، بنابراین با نگاه صادرات محور میتوان بدون اتکاء به دولت و براساس مطالعات دقیق بازار حرکت کرد از این رو باید با پرهیز از خام فروشی، محصول را به کالا تبدیل کنیم.
معاون ارتقاء کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای نمایشگاهی اظهار کرد: برای نفوذ بادام به بازارهای فراملی آماده اعزام این محصول به ۲۰۰ نمایشگاه خارجی هستیم تا زمینه حضور تولیدکنندگان بادام زمینی را در نمایشگاههای داخلی و خارجی فراهم کرده و کمک کنیم این محصول در نمایشگاههای پنج قاره جهان حضور داشته باشد.
وی گفت: صادرات سنتی متکی بر تجربه است، اما صادرات حرفهای وابسته به مطالعه و یافتههای تحقیقاتی فنی و تخصصی است که میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.
روشن تاکید کرد: تلاش داریم ۸۳ میز توسعه تجاری را برای ۸۳ شرکت واسطه صادراتی ایجاد کنیم، این امر نیاز به تولید محتوا دارد و در این راستا محتواسازی در حوزه زعفران در حال انجام است که پس از ترجمه به حدود هفت زبان دنیا آماده عرضه به تجار خارجی خواهد بود و آمادگی داریم در حوزه بادام زمینی نیز تولید محتوا داشته باشیم.
روشن با اشاره به فعالیت ۲۳ واحد کارگاهی صنعتی در زمینه فرآوری بادام خام، تصریح کرد: بادام مرغوب آستانه اشرفیه میتواند با تمرکز به تولید صادرات محور و تشکیل خوشه و زنجیره صادراتی بادام و کنسرسیوم صادراتی به اهداف بینالمللی دست یابد.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه پیمان سپاری ارزی را به عنوان یک چالش برای صادرکنندگان اعلام کرد و افزود: تهاتر ارزی بین عرضه کنندگان ارز صادراتی به وارد کنندگان کالا با نرخهای متفاوت و غیرمنطقی باید رفع شود تا استقبال به توسعه مبادلات تجاری افزایش یابد.
سالانه ۲ هزار و ۷۷۰ تن پیله خشک بادام زمینی در آستانه اشرفیه تولید میشود.