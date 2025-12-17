پخش زنده
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان گفت: مازندران قطب صادرات ایران به آسیای میانه شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدعلی اسکندری در نشست هماندیشی با هیأت اقتصادی مازندران، روابط تهران–تاشکند را در اوج دوستی و همکاری توصیف کرد و با اشاره به رکورد تاریخی صادرات ایران به ازبکستان، نقش ویژه مازندران در این روند را برجسته ساخت.
او با بیان اینکه ازبکستان با جمعیت بیش از ۴۰ میلیون نفر و موقعیت جغرافیایی خاص در همسایگی سه کشور، یکی از پرجمعیتترین و پرظرفیتترین بازارهای منطقه است، گفت: این کشور سالانه بیش از یک میلیون نفر رشد جمعیت دارد و فرصتهای گستردهای برای تولید و سرمایهگذاری فراهم کرده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، افزود: صادرات ایران به ازبکستان پارسال به رکورد ۴۱۱ میلیون دلار رسید و در هفت ماه نخست امسال نیز با رشد ۵۸ درصدی به ۳۵۵ میلیون دلار رسید که بخش مهمی از این موفقیت به لطف و همت استان مازندران حاصل شده است.
اسکندری با اشاره به آمارهای صادراتی گفت: مازندران در بسیاری از اقلام رشد چشمگیر داشته است که از از جمله آنان میتوان به افزایش ۳۷۶ درصد تولید کره، افزایش ۸۶۸ درصدی در شیر خشک صنعتی، ۱۷۸ درصد در کیوی و ۷۰۰ درصد در سیبزمینی اشاره کرد
وی با بیان اینکه مازندران یکی از قطبهای بینظیر ایران است؛ تاکید کرد: مازندران با ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی در منطقه بی نظیر است و همین تنوع تولید، این استان را به محور اصلی صادرات ایران به آسیای مرکزی تبدیل کرده است.
اسکندری با اشاره به ظرفیتهای جدید صادراتی در حوزه پلیمرها، میلگرد، پروفیلها و صنایع پتروشیمی گفت: بازار ازبکستان آماده پذیرش کالاهای ایرانی است و هر آنچه در ایران تولید میشود، در اینجا قابلیت فروش دارد.