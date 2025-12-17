پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در خصوص سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسعود گرگیج گفت: پس از گذر موج سوم بارشها، از روز شنبه ۲۹ آذر تا سهشنبه هفته آینده کاهش محسوس دما پیشبینی میشود و احتمال بروز سرمازدگی در مزارع و باغها وجود دارد.
وی گفت: در کنار برکات بارشهای اخیر که موجب خرسندی کشاورزان شده است، وقوع مخاطره سرمازدگی پس از این بارشها اهمیت ویژهای دارد و ضروری است کشاورزان در اسرع وقت توصیههای فنی و اقدامات پیشگیرانه را اجرا کنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای میناب، رودان، بندرعباس، بندرخمیر، حاجیآباد و سیریک خواست با توجه به تأثیرپذیری بیشتر این مناطق از کاهش دما و وزش باد، نسبت به اطلاعرسانی سریع، نظارت میدانی و اجرای راهکارهای حفاظتی اقدام فوری داشته باشند.