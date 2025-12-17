پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تخصیص ۲۰ میلیون دلار برای واردات کاغذ و زینک و تسریع در واردات خبر داد گامی که موجب حمایت از بازار چاپ و نشر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، عباس زارع، مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تلاشهای معاونت فرهنگی ارشاد برای ساماندهی به این بازار، از تأثیر افزایش قیمت انواع کاغذ و مقوا بر صنعت چاپ گفت و افزود: متأسفانه در هفتههای گذشته بازار کاغذ متلاطم بود و افزایش قیمتها را بههمراه داشت، از جمله دلایل این امر، عدم تخصیص ارز و روند طولانی آن برای واردات کاغذ بود؛ البته طبق آماری که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرده است، میزان واردات و تخصیص ارزی که برای امسال در نظر گرفته شده بود، مشابه سال گذشته بود؛ به همین دلیل این استدلال وجود داشت که افزایش قیمتها تنها متأثر از این موضوع نباشد و بخشی از آن به التهابات بازار بازمیگردد.
وی با توجه به نگرانیهایی که فعالان صنعت چاپ برای تأمین کاغذ و مقوا داشتند، تلاشهای معاونت فرهنگی ارشاد را برای رفع این موانع برشمرد و اضافه کرد: با پیگیریهای صورتگرفته و پس از موافقت معاونت اول رئیس جمهور، بنا شد ۲۰ میلیون دلار برای حوزه نشر و ۲۰ میلیون دلار برای بخش مطبوعات در نظر گرفته و تخصیص داده شود. مذاکراتی انجام شده است تا پس از ثبت سفارشها، کاغذ تحریر وارد بازار شود.
مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ۳۰ درصد از میزان ارزی که برای بخش نشر درنظر گرفته شده است، بنا شد به دیگر اقلام مورد نیاز چاپ مانند زینک و... اختصاص داده شود؛ چرا که امر چاپ و نشر تنها محدود به کاغذ نیست و اقلام دیگر این مدت افزایش قیمت را تجربه کرده است.
افزایش قیمتها در بازار از سوی تولیدکنندگان داخلی، موضوعی است که بسیاری از فعالان بازار به آن اشاره میکنند، زارع دراینباره گفت: این تولیدکنندگان قیمتها را بهصورت نامتعارف بالا میبرند که با توجه به این امر، لازم است که دستگاههای ذیربط، نظارتهای بیشتری بر قیمتگذاری در بازار داشته باشند.
زارع در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط فعلی بازار بر میزان تولید مجموعهها تأثیرگذار بوده است، یا خیر تصریح کرد: در این مدت فرایند تولید کماکان ادامه داشته است و مجموعهها در تلاشاند تا بتوانند قراردادهایی را که منعقد کردهاند، به سرانجام برسانند، در این مدت از میزان صادرات محصولات نیز کاسته نشده است، اما افزایش قیمتها مشکلات حقوقی و اقتصادی برای این مجموعهها ایجاد کرده است.
مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:، اما در نهایت، این افزایش قیمتها بر مصرفکننده تحمیل خواهد شد. کارخانههایی که جعبههای بستهبندی استفاده میکنند و یا دیگر اقلام صنعت چاپ را برای رساندن کالا به بازار مصرف میکنند، در نهایت این افزایش قیمتها را بر قیمت تمامشده محصولات اضافه خواهند کرد، از این منظر، ضرر نهایی متوجه مصرفکننده است.
افزایش قیمت کاغذ در یک سال گذشته از مرز ۹۰ درصد عبور کرده و هر بند کاغذ تحریر به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. کارشناسان دلایل آن را عدم تخصیص ارز، فقدان نظارت بر بازار و موجسواری دلالان میدانند. این وضعیت فعالیت کسبوکارهای وابسته به کاغذ، بهویژه نشر، را دشوار کرد.