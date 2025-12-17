به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مراسم افتتاح اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان تهران، امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر) در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت و ضرورت راه اندازی اندیشکده‌های حکمرانی بیان داشت: هدف از راه اندازی این اندیشکده‌ها استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان استانی و سراسر کشور است.

بابک نگاهداری افزود:نقدی به مرکز پژوهش‌ها وارد می‌شد به این مفهوم که مرکز پژوهش‌ها فقط از نخبگان تهرانی برای کار‌های خود و مشورت گرفتن برای تهیه گزارش‌ها استفاده می‌کند، ما با راه اندازی اندیشکده‌های استانی تلاش کردیم از ظرفیت همه نخبگان کشور استفاده کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: این اقدام یک رابطه برد-برد برای نخبگان و نظام قانونگذاری کشور است. نخبگان دانشگاهی با مسائل مهم و میدانی کشور مواجه می‌شوند و می‌توانند نقش مهم و موثر خود در تهیه قوانین و پیش نویس‌های قانونی را ایفاء کنند.

بابک نگاهداری گفت: نظام قانونگذاری هم در این اندیشکده‌ها از ظرفیت نخبگان و دانش گسترده نخبگان سراسر کشور استفاده می‌کند، هر چقدر ما نظام دانشگاهی و استادان دانشگاه‌ها را به نظام قانونگذاری و حکمرانی کشور پیوند بزنیم و هرچقدر مشارکت نخبگان بیشتر شود، سرمایه اجتماعی و کیفیت قوانین هم بیشتر می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برخی معتقد بودند که به دلیل حضور مرکز پژوهش‌ها در تهران، نیازی به افتتاح این اندیشکده نیست، اما با مراجعه نمایندگان استان تهران و بیان اینکه تهران مسائل محلی و منطقه‌ای دارد به این نتیجه رسیدیم که این اندیشکده را راه اندازی کنیم.

بابک نگاهداری افزود:اندیشکده‌های قانونگذاری و حکمرانی نباید تبدیل به نظام بروکراتیک و اداری شود، آقای قالیباف تاکید کردند: این اندیشکده‌ها به عنوان حلقه میانی بین حاکمیت و نخبگان و نظام دانشگاهی عمل کنند و تبدیل به ساختار اداری نشوند، ما هم در همین راستا حرکت کردیم.

در ادامه این نشست هم علیرضا ذاکر اصفهانی بیان داشت: حکمرانی با حکم روانی مترادف نیست. بحث ما هم حتی خود حکمرانی هم نیست بلکه حکمرانی خوب که در ۴ دهه گذشته مطرح شده، مسئله ما است. حکمرانی سابقه طولانی دارد، اما حکمرانی خوب تازه مطرح شده است. ما باید به اصول حکمرانی خوب و چارچوب‌های این اصول توجه کنیم. حکومت اعمال قدرت کردن است، اما حکمرانی حالت عمودی دارد و به معنای مشارکت دادن همه ذی نفعان امر سیاسی برای تحقق کیفیت مطلوب زندگی است. تا در نهایت رضایت و مطلوبیت در جامعه شکل بگیرد. سیاست به دو مفهوم خشونت و صلح است. همه تلاش ما این است که با ایجاد همگرانی از خشونت و درگیری به سمت صلح حرکت کنیم.

حمزه صفربیگ، دبیر شورای راهبری اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سخنانی با اشاره به ایده راه اندازی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری که در مجلس یازدهم مطرح شد، گفت: هدف این بود که به صورت نظام‌مند از نخبگان سراسر کشور در نظام قانونگذاری و زیست بوم حکمرانی کشور استفاده کنیم. برای تدوین قوانین با کیفیت که بتواند نیاز‌های نوین جامعه را پاسخ دهد باید همه نخبگان کشور را مشارکت دهیم و از ظرفیت و دانش این نخبگان استفاده کنیم.

شایان ذکر است که در پایان این مراسم احکام شورای اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان تهران اهدا شد.