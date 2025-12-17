پخش زنده
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان گفت: برغم بارش شدید برف در ارتفاعات گیلان، همه راههای استان باز است و رفت و آمد در آن جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان گفت: در محور خصیل دشت ۴۰ سانتیمتر برف بر زمین نشسته است.
فریبرز مرادی افزود: در محور سیاهکل به دیلمان ۳۵ سانتی متر، ارتفاعات حشمت آباد رودبار ۱۰ سانتی متر، کلیشم ۲۰ سانتی متر به همراه کولاک، لات محله لنگرود و محور زیاز به شوک ۲۰ سانتی متر و در محور ماسال به گلیوان ۲۵ سانتی متر برف بر زمین نشسته و همچنان در این محورها برف با شدت میبارد.
وی افزود: در محورهای اسالم به خلخال ۲۵ سانتی متر، پونل به خلخال ۲۶ سانتی متر، شوک به ملکوت ۱۰ سانتی متر و بلوردکان به خصیل دشت ۴۰ سانتی متر برف بر زمین نشسته و در این محورها برف خفیف میبارد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه راه زندانه در محور پونل به خلخال به دلیل یخبندان و کولاک شدید مسدود است گفت: در این مسیر و همچنین در گردنه الماس در محور اسالم به خلخال ۲۵ سانتی متر برف بر زمین نشسته است.
فریبرز مرادی افزود: گردنه کوهین در محور رشت به قزوین مه غلیظ است و در گردنه حیران در محور آستارا به اردبیل علاوه بر مه غلیظ، محور هم بر اثر بارش برف سفیدپوش است.
وی با بیان اینکه ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان در جریان است به هموطنان توصیه کرد با توجه به بارش برف در محورهای کوهستانی استان، ضمن رعایت موارد ایمنی و همراه داشتن زنجیر چرخ، از تردد غیرضروری در محورهای برفگیر خودداری کنند.
فریبرز مرادی افزود: شماره تلفن مرکز مدیریت راههای استان گیلان بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات هموطنان در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی تمامی محورهای مواصلاتی استان گیلان و محورهای ارتباطی استانهای همجوار است.