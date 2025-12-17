به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان روز جمعه ۲۸ آذرماه با ۱۲ دیدار پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران فهرست ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران هفته نهم لیگ دسته یک مردان به قرار زیر است:

تبریز – سالن شهید توانا، ساعت ۱۶

مقاومت شهرداری تبریز – نفت تهرانسر

ناظر فنی: مسعود قاری، ناظر داوری: فریدون فرزانه، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: تورج دثا

بجنورد – خانه والیبال، ساعت ۱۶

استقلال بجنورد – روژه میوه زریبار مریوان

ناظر فنی: مسعود ذوقی، ناظر داوری: مرتضی محمدی، داور اول: وحید خراسانی و داور دوم: شهرام سقالی

گلپایگان – سالن کارگران، ساعت ۱۶

پدیده صنعت اوج گلپایگان – رعد پدافند

ناظر فنی: حسین غنی زاده، ناظر داوری: علی اصغر ثابتی پور، داور اول: جواد مرآتی و داور دوم: محمد مهدی مرحمتی

تهران – سالن شهید پورکاوه، ساعت ۱۶

نیروی زمینی – کود گلفام آمل

ناظر فنی: کوروش فتاحی، ناظر داوری: مجید علامه یادگاری، داور اول: محمد وحید مهرپور و داور دوم: مهرداد زارع

آمل – سالن پیامبر اعظم (ص) ّ، ساعت ۱۶

نیروانا آمل – تهران بیشه چمستان

ناظر فنی: علی گیلانی، ناظر داوری: خسرو اباذری، داور اول: داود نافعی و داور دوم: رضا نودهی

آمل – سالن هلال احمر، ساعت ۱۶

شوکاشور دماوند – عقاب نهاجا

ناظر فنی: ابوالقاسم سیستانی‌پور، ناظر داوری: محمد آقایی، داور اول: علیرضا قریب و داور دوم: هادی مرتضوی

قزوین – سالن شهید بابایی، ساعت ۱۷

مقدم قزوین – کاسپین شهر بهشت

ناظر فنی: حسن معدن نژاد، ناظر داوری: اسماعیل معدن پیشه، داور اول: عباسعلی قلیچ خان و داور دوم: علیرضا امیرنژاد

سیرجان – سالن حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۱۶

گل گهر سیرجان – پارس مهر فارس

ناظر فنی: رسول پیمانی، ناظر داوری: علیرضا ملا بهرامی، داور اول: علیرضا پوردهقان و داور دوم: هومن آبیاری



قم – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶

افق قم – مس کرمان

ناظر فنی: علیرضا قلی زاده، ناظر داوری: محمدرضا عزیزیان، داور اول: رمضان جلال و داور دوم: سینا رستگاران

تهران – شهید فاضل نیروی دریایی، ساعت ۱۶

ملوان تهران – مجتمع ملل اردبیل

ناظر فنی: جلال موسوی نسب، ناظر داوری: مهدی قدیری، داور اول: قادر صادقی و داور دوم: محمد دادگر

اراک – سالن اختصاصی واگن پارس، ساعت ۱۶

امیرکبیر اراک – شهید املاکی لنگرود

ناظر فنی: مجید محسنی شوشتری، ناظر داوری: داود شعبانعلی، داور اول: محمد نیک سرشت و داور دوم: مصطفی فتاحی

ورامین – سالن شهید گلعباسی، ساعت ۱۶

طلایی پوشان ورامین – مناطق نفت خیز جنوب

ناظر فنی: عزیزاله نستوهی، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: مرتضی اکرمی و داور دوم: علی قربانی راد

گفتنی است دیدار دو تیم آینده سازان قم و مس شهر بابک در چارچوب هفته نهم لیگ دسته یک مردان ساعت ۱۶ روز شنبه ۲۹ آذرماه در سالن پیامبر اعظم (ص) شهر قم برگزار می‌شود.