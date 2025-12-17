پخش زنده
سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران هفته نهم لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته یک مردان روز جمعه ۲۸ آذرماه با ۱۲ دیدار پیگیری میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران فهرست ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران هفته نهم لیگ دسته یک مردان به قرار زیر است:
تبریز – سالن شهید توانا، ساعت ۱۶
مقاومت شهرداری تبریز – نفت تهرانسر
ناظر فنی: مسعود قاری، ناظر داوری: فریدون فرزانه، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: تورج دثا
بجنورد – خانه والیبال، ساعت ۱۶
استقلال بجنورد – روژه میوه زریبار مریوان
ناظر فنی: مسعود ذوقی، ناظر داوری: مرتضی محمدی، داور اول: وحید خراسانی و داور دوم: شهرام سقالی
گلپایگان – سالن کارگران، ساعت ۱۶
پدیده صنعت اوج گلپایگان – رعد پدافند
ناظر فنی: حسین غنی زاده، ناظر داوری: علی اصغر ثابتی پور، داور اول: جواد مرآتی و داور دوم: محمد مهدی مرحمتی
تهران – سالن شهید پورکاوه، ساعت ۱۶
نیروی زمینی – کود گلفام آمل
ناظر فنی: کوروش فتاحی، ناظر داوری: مجید علامه یادگاری، داور اول: محمد وحید مهرپور و داور دوم: مهرداد زارع
آمل – سالن پیامبر اعظم (ص) ّ، ساعت ۱۶
نیروانا آمل – تهران بیشه چمستان
ناظر فنی: علی گیلانی، ناظر داوری: خسرو اباذری، داور اول: داود نافعی و داور دوم: رضا نودهی
آمل – سالن هلال احمر، ساعت ۱۶
شوکاشور دماوند – عقاب نهاجا
ناظر فنی: ابوالقاسم سیستانیپور، ناظر داوری: محمد آقایی، داور اول: علیرضا قریب و داور دوم: هادی مرتضوی
قزوین – سالن شهید بابایی، ساعت ۱۷
مقدم قزوین – کاسپین شهر بهشت
ناظر فنی: حسن معدن نژاد، ناظر داوری: اسماعیل معدن پیشه، داور اول: عباسعلی قلیچ خان و داور دوم: علیرضا امیرنژاد
سیرجان – سالن حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۱۶
گل گهر سیرجان – پارس مهر فارس
ناظر فنی: رسول پیمانی، ناظر داوری: علیرضا ملا بهرامی، داور اول: علیرضا پوردهقان و داور دوم: هومن آبیاری
قم – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶
افق قم – مس کرمان
ناظر فنی: علیرضا قلی زاده، ناظر داوری: محمدرضا عزیزیان، داور اول: رمضان جلال و داور دوم: سینا رستگاران
تهران – شهید فاضل نیروی دریایی، ساعت ۱۶
ملوان تهران – مجتمع ملل اردبیل
ناظر فنی: جلال موسوی نسب، ناظر داوری: مهدی قدیری، داور اول: قادر صادقی و داور دوم: محمد دادگر
اراک – سالن اختصاصی واگن پارس، ساعت ۱۶
امیرکبیر اراک – شهید املاکی لنگرود
ناظر فنی: مجید محسنی شوشتری، ناظر داوری: داود شعبانعلی، داور اول: محمد نیک سرشت و داور دوم: مصطفی فتاحی
ورامین – سالن شهید گلعباسی، ساعت ۱۶
طلایی پوشان ورامین – مناطق نفت خیز جنوب
ناظر فنی: عزیزاله نستوهی، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: مرتضی اکرمی و داور دوم: علی قربانی راد
گفتنی است دیدار دو تیم آینده سازان قم و مس شهر بابک در چارچوب هفته نهم لیگ دسته یک مردان ساعت ۱۶ روز شنبه ۲۹ آذرماه در سالن پیامبر اعظم (ص) شهر قم برگزار میشود.