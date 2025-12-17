سازمان بهزیستی کشور با هدف ارتقای تخصص‌گرایی و انطباق نیروی انسانی با مأموریت‌های تخصصی، نظام مشاغل اختصاصی خود را بازنگری کرد. رشته‌های تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی تا دکتری به فهرست عناوین شغلی این سازمان اضافه شده و به تصویب شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور با اعلام این خبر گفت: مشاغل اختصاصی این سازمان پس از بازنگری و انطباق با مأموریت‌های تخصصی روز در شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب شده است.

علیرضا انجلاسی گفت: این اقدام در راستای ساماندهی نظام مدیریت سرمایه انسانی و اجرای قوانین بالادستی، از جمله تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، اجزای بند (ب) ماده (۱۱۶) و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم انجام شده است.

انجلاسی افزود: اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان با توجه به مأموریت‌های تخصصی دستگاه، آسیب‌شناسی وضعیت موجود و با استفاده از فناوری‌های نوین، مشاغل اختصاصی را بازنگری و شرایط احراز آنها را تعیین کرده است.

به گفته وی، علاوه بر رشته‌های تحصیلی قبلی، رشته‌های جدیدی مانند روان‌پزشکی، روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مدیریت تکنولوژی، بازاریابی و استراتژی کسب‌وکار، توسعه اقتصادی، مدیریت آموزشی، سیاست‌گذاری عمومی، علوم تربیتی، سالمندشناسی، سلامت در بلایا و فوریت‌ها، ژنتیک پزشکی، علوم شناختی، پرستاری، تغذیه، فیزیولوژی ورزشی، مطالعات جنسیت، مددکاری، آموزش بزرگسالان و کودکان استثنایی تصویب شده‌اند.

انجلاسی تأکید کرد: رشته‌های جدید در فرآیند استخدام، به‌کارگیری و انتصاب مدیران و کارکنان سازمان لحاظ می‌شوند و گامی مؤثر برای ارتقای کارآمدی نظام اداری در حوزه رفاه و حمایت‌های اجتماعی هستند.