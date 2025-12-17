پخش زنده
مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهید فقهی مأموریت دارد با فراهم کردن زیرساخت منسجم برای پژوهشهای میان رشتهای، استفاده کاربردی از فناوریهایی مثل هوش مصنوعی را تقویت و از زیست بوم ملی هوش مصنوعی پشتیبانی کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین افتتاح رسمی مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهید فقهی صبح چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. دانشگاه شهید بهشتی با همکاری خانه هوش ایران، با راهاندازی نخستین مرکز هوش مصنوعی و علم داده با عنوان شهید فقهی، میزبان رویدادی مهم در عرصه فناوری شد؛ مرکزی که قرار است خدمات علمی و تخصصی متنوعی را در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار دهد.
در این مراسم، محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، این اقدام را نقطه عطفی در مسیر نقشآفرینی دانشگاه در عرصه تحولات سریع فناوری دانست و بر ضرورت پیوند میان هوش مصنوعی با علوم انسانی و فرهنگی کشور تأکید کرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به اینکه ورود به جهان فناوریهای نوین فرآیندی یکپارچه و تدریجی است، گفت: دانشگاهها باید تمامی رشتههای تخصصی خود را همگام با پیشرفتهای هوش مصنوعی توسعه دهند تا بتوانند از فرصتهای این فناوری برای ارتقای جامعه بهرهبرداری کنند و در عین حال، چالشها و مخاطرات احتمالی آن را مدیریت نمایند.
آقامیری همچنین بر اهمیت حضور فعال دانشکدههای علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی در کنار دانشکدههای فنی و مهندسی تأکید کرد و افزود: بخش زیادی از چالشهای مرتبط با هوش مصنوعی ناشی از غفلت نسبت به حوزههای انسانی است و اگر به مبانی فرهنگی و اجتماعی توجه نشود، این فناوری میتواند پیامدهای منفی در جامعه ایجاد کند. به گفته او، تنوع رشتههای دانشگاهی در شهید بهشتی بستری مناسب برای همافزایی میان حوزههای مختلف و شکلگیری یک حرکت ملی مؤثر فراهم کرده است.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین از امضای تفاهمنامهای با ستاد علوم شناختی خبر داد و توضیح داد: بر اساس این توافق، مرکز دادههای بزرگ در دانشگاه شهید بهشتی راهاندازی خواهد شد؛ مرکزی که میتواند این دانشگاه را به مرجع دادهای کشور در حوزههای مرتبط تبدیل کرده و زمینه ارائه خدمات تخصصی به جامعه و صنعت را فراهم سازد. او تأکید کرد که این مرجعیت دادهای در کنار جایگاه علمی دانشگاه، نقش مهمی در آینده کشور ایفا خواهد کرد.
آقامیری در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای خانه هوش ایران، بخشهای پژوهشی دانشگاه، دانشکدههای علوم و فناوری، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی و پژوهشکده فضای مجازی، بر ضرورت مشارکت همه دانشکدهها ـ بهویژه علوم انسانی ـ در روند توسعه هوش مصنوعی تأکید کرد.
همچنین در مراسم افتتاح مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهید فقهی، فیلمی ساختهشده با فناوری هوش مصنوعی که زندگی این شهید هستهای را از دوران کودکی تا بزرگسالی را روایت میکرد، به نمایش درآمد.