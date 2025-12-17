سانحه رانندگی در جاده های کهگیلویه و بویراحمد ۲ کشته به جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه متأسفانه، در دو نوبت صبح و عصر امروز، دو حادثه ترافیکی در محورهای استان منجر به کشته شدن دو نفر شد، ادامه داد: واژگونی خودروهای سواری پژو ۴۰۵ و شاهین دو کشته بر جای گذاشت. سرهنگ حسن دانایار علت این تصادفات را تخطی از سرعت مطمئنه ناشی از لغزندگی معابر اعلام کرد و یادآور شد: متأسفانه در این حوادث، هر دو راننده جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به بارش باران در مناطق گرمسیری و بارش برف به صورت مقطعی در محورهای ککاکان-یاسوج، یاسوج-شیراز و چرام-یاسوج، گفت: همه محورها باز و تردد به صورت روان در حال انجام است. وی اظهار کرد: به رانندگان توصیه میشود با توجه به لغزندگی جادهها ناشی از بارندگی و احتمال مه گرفتگی در گردنهها، با احتیاط رانندگی کرده و سرعت مطمئنه را رعایت کنند. سرهنگ دانایار با اشاره به اینکه بارشها در ساعات آینده شدت بیشتری مییابد،، از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از عجله و شتاب و انجام حرکات مخاطره آمیز خودداری کنند.