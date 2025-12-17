علت این تصادفات را تخطی از سرعت مطمئنه ناشی از لغزندگی معابر اعلام کرد و یادآور شد: متأسفانه در این حوادث، هر دو راننده جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به بارش باران در مناطق گرمسیری و بارش برف به صورت مقطعی در محورهای ککاکان-یاسوج، یاسوج-شیراز و چرام-یاسوج، گفت: همه محورها باز و تردد به صورت روان در حال انجام است.

وی اظهار کرد: به رانندگان توصیه می‌شود با توجه به لغزندگی جاده‌ها ناشی از بارندگی و احتمال مه گرفتگی در گردنه‌ها، با احتیاط رانندگی کرده و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

سرهنگ دانایار با اشاره به اینکه بارش‌ها در ساعات آینده شدت بیشتری می‌یابد،، از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از عجله و شتاب و انجام حرکات مخاطره آمیز خودداری کنند.