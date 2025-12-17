به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجری طرح گفت: در این نشست اساتیدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و یزد، در سلسه بحث‌هایی به اهمیت سلامت معنوی می‌پردازند.

لطفی افزود: گرچه پژوهش‌هایی با موضوع سلامت معنوی در کشور اجرا شده، اما دچار ضعف‌ها و آسیب‌هایی است که باید با مطالعات دقیق، عملیاتی شود.

وی اظهار داشت: سلامت معنوی در واقع حس برخورداری از احساسات مثبت، اخلاق و تعامل دوطرفه‌ای است که فرد بین خود و خدا، خود و خلق و همچنین خود و محیط وجود دارد.

لطفی تصریح کرد: اگر فرد با خود، خدا و خلقت ارتباط پیدا کند، تمام عواقب کارش را در نظر می‌گیرد و این اعتقاد به او کمک می‌کند که در سلامت جسم و اجتماعی آن نیز اثرگذار باشد.