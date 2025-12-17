به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی راه‌اندازی و توسعه مراکز درمانی استان با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات درمانی ویژه ایثارگران گفت: ارائه خدمات درمانی به این قشر باید به مطلوب‌ترین و منسجم‌ترین شکل ممکن انجام شود.

قاسم جلیلی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌غربی با همکاری مراکز درمانی در تلاش است تا خدمات بیمه‌ای و درمانی ایثارگران به‌صورت گسترده‌تر و با سهولت دسترسی بیشتر ارائه شود تا خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

جلیلی اظهارکرد: بنیاد شهید استان با تمام توان در مسیر ارتقای سطح سلامت ایثارگران گام برداشته و از هرگونه همکاری و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی و مراکز درمانی در راستای تحقق این هدف استقبال می‌کند.

وی گفت: راه‌اندازی مراکز درمانی تخصصی در استان و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات سلامت و پاسخگویی مناسب به نیاز‌های درمانی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران دارد.

در ادامه این نشست که با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاونت امور خیریه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد، راهکار‌های تأمین زیرساخت‌های درمانی و افزایش سطح دسترسی جامعه ایثارگری استان به خدمات سلامت، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.