در دیدار سفیر چین با سرپرست سازمان سینمایی این کشور، دو طرف راهکارهای افزایش همکاریها در حوزه سینما و آثار سینمایی را بررسی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی دراین دیدار با اشاره به سوابق تمدنی و فرهنگی و تشابهات بنیادی در سینمای دو کشور گفت: بر خلاف غرب، در فرهنگ و تمدن اصیل ایران و چین اخلاق، کرامت انسانی، بشردوستی، صلح جهانی، دوری از خشونت، خانواده و حفظ کرامت آن جایگاه والایی دارد و این ارزشها در سینمای دو کشور نیز تجلی یافته است.
سفیر ایران در چین با اعلام آمادگی ایران برای تولید مشترک آثار سینمایی با چین گفت: چین یکی از هدف گذاریهای سینمای ایران برای مشارکت و تعامل حداکثری است.
آقای رحمانی فضلی، بازدید از سایتهای سینمایی، برگزاری کارگاههای آموزشی، تبادل استاد و دانشجو و اعزام دانشجویان ایرانی رشتههای مرتبط با حوزه سینما، مانند مطالعات سینمایی، کاربرد هوش مصنوعی در سینما، هنرهای دیجیتال و ... برای تحصیل در دانشگاههای چین را از دیگر زمینههای همکاری دو کشور در حوزه سینما برشمرد.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در چین، در ادامه این دیدار چند پیشنهاد اجرایی با هدف افزایش مراودات سینمایی دو کشور ارائه کرد. اقدام برای امضای توافقنامه تولید مشترک ذیل برنامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، معرفی نماینده رسمی برای ارتباط مدیران بینالملل سازمانهای سینمایی دو کشور، ایجاد مسیر ارتباطی مستقیم میان سازمان سینمایی ایران، سازمان سینمایی چین و چاینا فیلم برای مشارکت و برگزاری جلسات برخط و حضوری و تعیین اولویتها و برنامهریزی به منظور تولید چند طرح مشترک در سال ۲۰۲۶، پیگیری فرایند نمایش فیلمهای ایرانی در چین و ضرورت مشارکت حداکثری در جشنوارهها و رویدادها سینمایی دو کشور ازجمله پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بود.
مائو ییو، سرپرست سازمان سینمایی چین هم در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح شده، از آمادگی کشورش برای بالابردن سطح همکاریهای سینمایی با ایران خبر داد.
آقای مائو ییو با ابراز امیدواری مبنی برافزایش همکاریهای سینمایی ایران و چین، متناسب با ظرفیتهای فنی، هنری و محتوایی گفت: ما برای تولید آثار سینمایی مشترک و حضور پررنگتر آثار سینمای ایران در جشنوارههای فیلم چین و نمایش عمومی در سینماها آمادگی کامل داریم.
سرپرست سازمان سینمایی چین با بیان اینکه ما به اهمیت و جایگاه سینمای ایران در سطح بین المللی واقف هستیم، گفت: ما برای افزایش همکاریهای سینمای با ایران آمادگی کامل داریم و امیدواریم این اشتیاق و آمادگی را در طرف ایرانی هم مشاهده کنیم.
مسئول سازمان سینمایی چین، با ارائه آماری از تولید، نمایش و میزان فروش سینمای چین گفت: چین با داشتن حدود ۹۰ هزار سینما، بعد از آمریکا بزرگترین بازار سینمای جهان است و پیش بینی میشود آمار فروش سینماهای چین در سال جاری میلادی به بیش از ۷ میلیارد دلار برسد.
مائو ییو با اشاره به اینکه سال آینده میلادی، پنجاه و پنجمین سالروز آغاز روابط دیپلماتیک ایران و چین است گفت: امیداوریم این سال فرصتی برای افزایش همکاریهای دو کشور و برگزاری رویدادهایی همچون برپایی هفته فیلم و تولید آثار سینمایی مشترک شود.
در پایان این دیدار سفیر ایران از مدیران سازمان سینمایی چین برای سفر به ایران و حضور در جشنوارههای سینمایی از جمله جشنواره بین المللی فیلم فجر دعوت کرد که این موضوع با استقبال طرف چینی مواجه شد.