به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سردار غلامرضاحسن‌پور با بیان مشکلات رانندگان از جمله گرانی قطعات و لاستیک، توزیع ناعادلانه بار و مشکلات پرداخت کرایه‌ها، گفت: راه‌اندازی بسیج حمل‌ونقل می‌تواند نقش مؤثری در حل این مسائل داشته باشد.

او از ابتکار استان مرکزی در برگزاری اجلاسیه و اجرای کمک‌های مؤمنانه از جمله تهیه ۵۰ جهیزیه به نام شهدا قدردانی کرد و از برگزاری رزمایش بزرگ شهدا در اول بهمن‌ماه و یادواره‌های دیگر در هشتم بهمن خبر داد.

رییس اتاق اصناف ایران هم گفت: دشمن با هجمه‌های فرهنگی به دنبال کمرنگ‌کردن یاد شهداست، اما ملت ایران با تبعیت از آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه نخواهد داد یاد شهدا فراموش شود.

اصغر نوده فراهانی با اشاره به نقش اصناف در شرایط بحرانی افزود: در جنگ ۱۲ روزه، با وجود افزایش چندبرابری مصرف آرد در برخی استان‌ها، با برنامه‌ریزی دقیق هیچ کمبودی در نانوایی‌ها ایجاد نشد.

او گرانی‌ها را ناشی از نوسانات ارزی و عملکرد برخی واحد‌های تولیدی دانست و گفت: واحد‌های صنفی که در کنار مردم هستند مقصر اصلی وضعیت موجود نیستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

رییس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به ذخایر مناسب کالا‌های اساسی، از تأمین کافی اقلام مورد نیاز کشور خبر داد.

استان مرکزی ۳۰۵ شهید اصناف و حمل و نقل تقدیم کشور کرده است.