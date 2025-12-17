به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر و اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه و ۱۰ هزار بسته معیشتی در حسینیه عاشقان کربلا ساری با تأکید بر تداوم و گسترش ملی برنامه‌های حمایتی مانند اهدای جهیزیه و بسته‌های معیشتی به اقشار نیازمند گفت: بیش از ۱۲ هزار سری جهیزیه امسال با مشارکت نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد در کشور توزیع شده است.



سردار سیدضیاالدین حزنی افزود: این اقدامات با مشارکت سپاه‌های استانی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی در سراسر کشور دنبال می‌شود.

او با قدردانی از برگزاری هم‌زمان مراسم جشن تکلیف و اهدای بسته‌های معیشتی در مازندران و سراسر کشور، گفت: این برنامه‌ها به همت سپاه‌های استانی و با همکاری دستگاه‌ها به‌ویژه آموزش‌وپرورش اجرا می‌شود و انتظار می‌رود به‌صورت فراگیر در همه شهر‌ها و مناطق برگزار شود.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با قدردانی از تلاش‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) در اهدای جهیزیه و کمک‌های معیشتی افزود: در حوزه جهیزیه، نگاه ما محدود نیست؛ تا دامنه خدمت‌رسانی افزایش خواهد یافت

فرمانده سپاه کربلا نیز گفت: بسیج سازندگی در ۹ ماه گذشته ۱۳۰ هزار بسته معیشتی، ۳ هزار بسته بهداشتی و ۶۳۰ سری جهیزیه بین نیازمندان تهیه و توزیع کرده است.

سردار محمدرضا موحد، افزود: ۷ هزار و ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر، ۲ هزار و ۴۰۰ جفت کیف و کفش و ۲ هزار دست لباس گرم نیز در اختیار دانش‌آموزان و خانواده‌های نیازمند قرار گرفته است.

او با بیان اینکه یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در بخش درمان بیماری‌های صعب‌العلاج مورد حمایت قرار گرفته‌اند، ادامه داد: در حوزه‌های حمایتی و اجتماعی نیز ۲۲۸ زندانی جرائم غیرعمد آزاد، ۲۵ هزار پرس غذای گرم طبخ و توزیع و ۴۸۰ مورد لوازم ضروری زندگی تأمین شده است.

سردار موحد گفت: ۲۸ هزار نفر از خدمات ویزیت رایگان بهره‌مند شده‌اند و ۸۳۵ مورد تجهیزات کمک‌آموزشی و ۵۳ سری اقلام اساسی به خانواده‌های نیازمند اهدا شده است.

وی تحقق این اقدامات را نتیجه هم‌افزایی مجموعه‌ها دانست و گفت: این خدمات با همراهی سرداران، مجمع خیرین استان، فرماندهان نواحی، کمیته امداد، گروه‌های جهادی و همکاری همه دستگاه‌ها محقق شده و نتایج ارزشمندی برای استان به همراه داشته است.