برنامه‌های «از حجره تا خاکریز» و «نشان آبادی»، از رادیو اقتصاد و «تهران ۲۰»، از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «از حجره تا خاکریز»، جمعه ۲۸ آذر، مروری بر زندگی «شهید هادی فدائی‌نیکو» از شهدای بازار دارد که زندگی‌اش با کار، تلاش و نان حلال گره خورده بود و سرانجام در راه دفاع از میهن اسلامی به شهادت رسید.

پدر این شهید، حاج رضا فدائی‌نیکو، از کسبه زحمتکش بازار سرچشمه و ماهی‌فروش بود که همواره فرزندانش، به‌ویژه پسرانش را به ارتزاق از راه کار شرافتمندانه و نان حلال توصیه می‌کرد، توصیه‌ای که مسیر زندگی شهید هادی فدائی‌نیکو را از کودکی تا شهادت شکل داد.

«شهید فدائی‌نیکو»، در ۱۵ سالگی برای تأمین هزینه‌های تحصیل خود، در یکی از تالار‌های پذیرایی نزدیک محل سکونتش مشغول به کار شد و با اتکا به دسترنج خود مسیر تحصیل و زندگی‌اش را ادامه داد. با آغاز جنگ تحمیلی، راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد.

وی ابتدا به منطقه بانه اعزام و سپس در منطقه عملیاتی سومار حضور یافت. «شهید هادی فدائی‌نیکو» که در عملیات‌ها به‌عنوان خمپاره‌انداز ایفای نقش می‌کرد، سرانجام در سال ۱۳۶۱ و یک روز پس از عملیات «مسلم بن‌عقیل»، در پی حمله موشکی رژیم بعث عراق به محل استراحت رزمندگان ایرانی، به شهادت رسید.

در این برنامه مهدخت نعمت‌زاده، مستندساز «از حجره تا خاکریز»، با مریم فدائی‌نیکو، خواهر شهید، گفت‌و‌گو کرده است.

برنامه «از حجره تا خاکریز»، از رادیو اقتصاد پخش می شود.

برنامه «نشان آبادی»، با موضوع «مدیریت روستایی»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۵:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

در این برنامه، ابعاد مختلف مدیریت روستایی و مسیر‌های تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی با حضور جمعی از استادان دانشگاه و کارشناسان این حوزه بررسی می شود.

در این برنامه قربان محمدپورقاز (متخصص حوزه روستا و مدرس دانشگاه)، علی قربانی (معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، سلمان نظری (کارشناس گردشگری)، محمدامین خراسانی (عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران) و احسان افسری (عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس توسعه روستایی)، به طرح دیدگاه‌ها و تحلیل‌های تخصصی خود می‌پردازند. ­

الزامات توسعه روستایی، شاخص‌های توسعه، راهکار‌های ایجاد درآمد پایدار، ظرفیت‌های گردشگری روستایی و لزوم تشکیل و تقویت کمیته‌نما در استان‌ها، از جمله موضوعاتی است که در «نشان آبادی» بحث و بررسی خواهد شد. ­

برنامه «نشان آبادی»، با رویکرد تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های توسعه روستایی، جمعه‌ها به تهیه‌کنندگی لیلا روزبهانی، از رادیو اقتصاد پخش می شود.

به مناسبت روز حمل‌ونقل، برنامه امشب «تهران ۲۰»، به بررسی ابعاد مختلف ناوگان حمل‌ونقل کشور و پایتخت می‌پردازد.

در این برنامه رضا اکبری، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، و مسعود لطفی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای را بررسی خواهند کرد.

برنامه «تهران‌۲۰»، به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی، روز‌های شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۲۰، از شبکه تهران پخش می شود.