به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب‌های «نوجوان ایرانی» حاصل مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های حوزه نوجوانی و سلامت روان در ایران است. برای تدوین این مجموعه دو جلدی، بیش از سه هزار پژوهش مرتبط از پایگاه‌ داده‌های علمی داخلی طی ۳۰ سال گذشته گردآوری شد که در نهایت، حدود ۷۰۰ پژوهش براساس پروتکل پژوهشی به‌صورت روشمند تحلیل و بررسی شده‌اند.

جلد نخست این مجموعه به موضوعاتی، چون نوجوان و جامعه، نوجوان و خانواده و نوجوان و مدرسه می‌پردازد و جلد دوم نیز مباحثی از جمله آسیب‌شناسی روانی نوجوان، توانمندسازی، بهزیستی دیجیتال، تربیت جنسی، سلامت جسمانی نوجوان و تأثیر بحران کرونا را مورد توجه قرار داده است.

احمد امین فرد گزارش می‌دهد: