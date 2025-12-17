تداوم فعالیت سامانههای بارشی در استان بوشهر تا پایان هفته
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از تداوم بارشها در سطح استان خبر داد و گفت: از فردا سامانه بارشی جدیدی به استان وارد میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، پیام مساعدی با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بارشی در استان باعث بارشهای خوبی بهویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان شد، گفت: از ظهر فردا سامانه جدیدی وارد استان میشود که همه مناطق استان از شمال و جنوب را فرا خواهد گرفت و پیشبینی میشود میزان بارشها نسبت به سامانه قبلی افزایش داشته باشد. وی در ادامه به کاهش دما نیز اشاره کرد و افزود: با نفوذ توده هوای سرد، از فردا شاهد کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود؛ بهطوریکه در مناطق ساحلی کاهش دما بین ۴ تا ۶ درجه و در مناطق مرتفع بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.