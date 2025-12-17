

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: جشنواره امتنان براساس ماده ۱۹۵ قانون کار و با هدف ارج نهادن به اندیشه‌ها، تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند کارگران و تشویق نیرو‌های کارگری مولد، متخصص و مبتکر برگزار می‌شود.



حسینی‌شیروانی با بیان اینکه ثبت‌نام برای حضور در جشنواره امتنان از ۱۷ آذر آغاز شده است و تا پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ادامه دارد، افزود: ثبت‌نام این دوره از جشنواره در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی است و کارگران و گروه‌های کاری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر می‌توانند در این رویداد ملی حضور یابند.



او بر ضرورت معرفی برترین‌های جامعه کار و تلاش به جامعه تاکید کرد و ادامه داد: اعتمادآفرینی، تقویت روحیه کار و تلاش بین نیرو‌های مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات، تجارت، دانش و مهارت‌های علمی و تجربی در جامعه کار و تولید از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.



سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: همه کارگران، گروه‌های کار و واحد‌های فعال در سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی استان می‌توانند به سامانه اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.