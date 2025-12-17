اندیشکده اجتماعی تهران با هدف تقویت پشتوانه علمی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در حوزه مسائل اجتماعی کشور، با حضور جمعی از مسئولان و پژوهشگران در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اندیشکده اجتماعی تهران به عنوان یکی از بازو‌های علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فعالیت رسمی خود را با تمرکز بر شناسایی، تحلیل و ارائه راهکار برای چالش‌های اجتماعی کشور آغاز کرد.

بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این مراسم گفت: این اندیشکده با بهره‌گیری از ظرفیت استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان حوزه اجتماعی، تلاش دارد تا ارتباط مؤثرتری میان دانش تخصصی و فرآیند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برقرار کند. بررسی مسائل مرتبط با رفاه اجتماعی، نابرابری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار‌های عملیاتی از جمله محور‌های اصلی فعالیت این مجموعه خواهد بود.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی این اندیشکده گامی مهم به منظور تقویت تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد است افزود: امروز ضرورت استفاده از نتایج پژوهش‌های علمی در تدوین قوانین و برنامه‌های اجتماعی کشور دیگر بر کسی پوشانده نیست.