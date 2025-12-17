شهروند خبرنگار ما خواستار تسریع در اجرای پروژه آسفالت جاده جوارم از توابع بخش زیراب شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران. شده و از مسئولان مربوطه در خواست رسیدگی فوری دارد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی، خواستار تسریع در اجرای پروژه آسفالت جاده جوارم شده و تاکید کرده است تاخیر در اجرای این پروژه موجب بروز مشکلات تردد برای ساکنان منطقه شده است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

در حالی که برخی افراد با ارسال نامه به بازرسی وزارت راه خواستار توقف پروژه آسفالت جاده جوارم شده‌اند، مردم منطقه با جدیت اعلام می‌کنند که خواهان هرچه سریع‌تر اجرای این پروژه هستند.

اجرای آسفالت جاده جوارم نه تنها به تسهیل تردد و افزایش ایمنی مسیر کمک می‌کند، بلکه با مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش فرسایش خاک، محافظت واقعی از محیط زیست را تضمین می‌کند.

مخالفت‌های بدون مبنا و بهانه‌جویی‌های محیط زیستی، مانعی بر سر پیشرفت منطقی و علمی منطقه است.ما مردم منطقه از وزارت راه، نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری می‌خواهیم این پروژه هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا مردم در سال منتهی به انتخابات با دلگرمی بیشتر و احساس پیشرفت، در جامعه و عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند.