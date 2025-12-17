طرح نظارتی ویژه شب یلدا از سوی بازرسان گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، اتاق اصناف و بهداشت از ۱۵ آذر ماه آغاز شده است و بازرسان بر چگونگی نحوه قیمت گذاری، عرضه کالا‌ها و رعایت بهداشت صنوف نظارت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اعلام این خبر گفت: از ۱۵ آذر ماه تا کنون ۳۰ گروه گشت مشترک تشکیل و بازرسان از صنوف عرضه کننده مایحتاج یلدایی مردم در بازار بازدید می‌کنند.

سعید نوراللهی افزود: در این مدت تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت بهداشت از سوی صنوف عرضه کننده آجیل و خشکبار، شیرینی و میوه به ثبت رسیده است.

او ادامه داد: مطابق قوانین تعزیرات حکومتی و مصوبه سران قوا اشد مجازات نقدی و پلمب واحد صنفی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود و مردم تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی با بازرسان در میان بگذارند.