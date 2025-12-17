پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از نامناسب بودن راه ارتباطی روستای حاجیبایرام در استان آذربایجان غربی خبر داده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سازمان اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ارومیه پیش از این اعلام کرده بود: در سال جاری بیش از ۵۸.۴ کیلومتر از راههای روستایی بالای ۲۰ خانوار این شهرستان آسفالت شده است. براساس این اعلام، از مجموع ۵۸۹ روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار در شهرستان ارومیه، تاکنون ۴۵۷ روستا از راه آسفالته برخوردارند و بدین ترتیب درصد برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته در ارومیه به ۸۸.۵۷ درصد رسیده است.بر اساس آخرین ارزیابیها، شهرستان ارومیه از نظر برخورداری از راههای روستایی آسفالته بالای ۲۰ خانوار، رتبه پنجم را در میان شهرستانهای استان آذربایجانغربی به خود اختصاص داده است. در این حال شهروند خبرنگار ما از توابع شهرستان ارومیه با ارسال پیامی از نامناسب بودن راه ارتباطی روستای حاجیبایرام خبر داده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
پیام شهروند خبرنگار ما:
بسمهتعالی
با سلام و احترام
به استحضار میرساند راه ارتباطی روستای حاجیبایرام از توابع بخش انزل شهرستان ارومیه که مسیر تردد چند روستای همجوار نیز محسوب میشود، سالهاست در وضع نامناسب و فرسوده قرار دارد. این مسیر بهویژه در فصول سرد و هنگام بارندگی و بارش برف، عملاً غیرقابل تردد میشود و مشکلات جدی برای رفتوآمد اهالی، دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و امور ضروری ایجاد کرده است.
با توجه به اهمیت این مسیر روستایی و نقش آن در ارتباط چندین روستا، از مسئولان محترم ذیربط تقاضا میشود با بررسی میدانی، زیرسازی و آسفالت مسیر، برای رفع این مشکل دیرینه اقدام عاجل کنند.