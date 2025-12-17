به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک که از روز گذشته با حضور تیم‌های فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا در بندر ترکمن آغاز شده بود، با قهرمانی فولاد هرمزگان (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوعی) به پایان رسید.

صبح امروز و در مرحله نخست حذفی این رقابت‌ها دو دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

شهداب جوان بافق ۲ – پاس آق قلا یک (۲۰ بر ۲۲، ۲۱ بر ۱۴ و ۱۸ بر ۱۶)

شهداب بافق صفر – فولاد هرمزگان ۲ (۱۵ بر ۲۱ و ۱۸ بر ۲۱)

در ادامه دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی پیگیری شد و استقلال مشهد و فولاد هرمزگان با شکست حریفان خود راهی فینال شدند که نتایج کامل دو بازی به شکل زیر است:

استقلال مشهد ۲ – شهداب جوان بافق یک (۱۸ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۶) ست سوم بازیکن تیم شهداب جوان بافق مصدوم شد و از ادامه بازی انصراف دادند.

پاس بندرترکمن صفر – فولاد هرمزگان ۲ (۱۸ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۲۱)

مسابقه تعیین رتبه پنجم نیز با پیروزی شهداب بافق به پایان رسید که نتیجه کامل اینگونه است: پاس آق قلا یک – شهداب بافق ۲ (۱۹ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۴ و ۱۲ بر ۱۵)

به‌دلیل شرایط جوی در بندر ترکمن و پیش بینی سازمان هواشناسی برای بارندگی شدید در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، مدت برگزاری مسابقات دو روزه شد و دیدار‌های رده بندی و فینال هفته سوم لیگ برتر ساحلی در گروه یک نیز امروز برگزار شد که نتایج آن به قرار زیر است:

نتیجه دیدار رده بندی: پاس بندرترکمن ۲ – شهداب جوان بافق صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۲)

نتیجه دیدار فینال: استقلال مشهد صفر – فولاد هرمزگان ۲ (۱۶ بر ۲۱ و ۲۴ بر ۲۶)

بدین ترتیب فولاد هرمزگان با پیروزی در دیدار نهایی برای سومین هفته متوالی قهرمان لیگ برتر ساحلی در گروه اول شد تا هت‌تریک قهرمانی کرده باشد.

تیم‌های استقلال مشهد (مهدی فرهادی، پویا قصابیان و محمدمهدی رضایی) و پاس بندر ترکمن (سینا شوکتی، حبیب ناصری و رسول خواجه) نیز مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رتبه بندی نهایی هفته سوم لیگ برتر ساحلی در گروه یک به قرار زیر است:

۱- فولاد هرمزگان

۲- استقلال مشهد

۳- پاس بندر ترکمن

۴- شهداب جوان بافق

۵- شهداب بافق

۶- پاس آق قلا