هزاران نفر از پزشکان شاغل در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، از ساعت ۷ صبح امروز، اعتصاب ۵ روزه خود را آغاز کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه گاردین نوشت: پزشکان شاغل در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی انگلیس، مدت هاست به کمبود دستمزد و شرایط شغلی خود اعتراض دارند و بار‌ها به اعتصاب دست زده‌اند.

به نوشته این روزنامه، مقامات سازمان ملی بهداشت و درمان و نیز وزارت بهداشت و درمان انگلیس هشدار می‌دهند: بیماران در صف انتظار، اثر این اعتصاب را بیش از دو اعتصاب پیشین، احساس خواهند کرد.

تارنمای روزنامه گاردین نوشت: اعتصاب ۵ روزه پزشکان در انگلیس، تا ساعت ۷ صبح روز دوشنبه هفته آینده، ادامه خواهد داشت.

تارنمای روزنامه گاردین نوشت: نشست نمایندگان سازمان نظام پزشکی انگلیس و "وس استریتینگ" (Wes Streeting)، وزیر بهداشت و درمان انگلیس در روز سه شنبه این هفته، بی نتیجه ماند و این سازمان، پیشنهاد افزایش دستمزد وزیر را رد کرد.

به نوشته این روزنامه، در نظرسنجی از "پزشکان ساکن" انگلیس در هفته گذشته که ۶۵ درصد از پزشکان در آن شرکت کردند، ۸۳ درصد به اعتصاب رای داده بودند.

گاردین نوشت: "پزشکان ساکن"، نیمی از جمعیت پزشکان شاغل در بخش دولتی انگلیس را تشکیل می‌دهند و شمار آنان به ۵۵ هزار نفر می‌رسد.

تارنمای گاردین نوشت: این چهاردهمین اعتصاب "پزشکان ساکن" در انگلیس است و این اعتصاب‌ها از ماه مارس سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شده است.

براساس آمار سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، در هفته گذشته حدود ۷.۴ میلیون بیمار در این کشور، در صف انتظار قرار داشتند تا درمان شوند. پیش بینی می‌شود اعتصاب ۵ روزه جاری پزشکان در این کشور، بر شمار بیماران در این فهرست طولانی بیفزاید.