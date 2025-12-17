جدیدترین آمار از ثبتنام کنندگان در طرح فروش ایران خودرو
در یازدهمین مرحله فروش محصولات ایران خودرو، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت. البته در این دوره ثبتنام نیازی به مسدودسازی حساب بانکی متقاضیان نیست.
؛ مهلت ثبت درخواست در سامانه خرید به نشانی ikcosales.ir
برای تمامی گروهها از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
نکته مهم اینجاست هنوز تا پایان مهلت ثبتنام چند روز باقی مانده، اما تاکنون ۴.۶ میلیون نفر برای خرید فقط ۱۲ محصول ایرانخودرو نامنویسی کردهاند؛ عددی که با توجه به باز بودن سامانه، احتمال افزایش آن تا پایان مهلت ثبت نام وجود دارد و بیش از هر چیز، لاتاریبودن مزمن بازار خودرو را به رخ میکشد.