به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ایمان نظری معاونت فنی و عملیات اورژانس استان با بیان اینکه پارسال بیش از ۳۸۰ نفر مسموم شدند گفت: امسال نیز تعدادی مسموم شدند که یک نفر از آنان بر اثر تنفس مونواکسیدکربن فوت کرد.

وی از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی نصب و استفاده از بخاری، از بروز مجدد این حوادث تلخ جلوگیری کنند.

او گفت: لازم با بروز هر گونه حادثه ضمن حفظ خونسردی در تناس با اورژانس مشکلات مطرح شود.

به گفته‌ی علی حسن صابری رئیس اداره آموزش و خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری اراک، خانواده‌ها باید دقت لازم در فصل سرما و استفاده از وسائل گرمایشی داشته باشند چرا که کوچکترین کم توجهی حادثه ساز خواهد بود.

وی با بیان اینکه محل نصب بخاری گازی، رعایت فاصله آن از دیوار و وسایل خانه بسیار مهم است گفت: بخاری گازی باید در فاصله حداقل ۳۰ سانتی‌متر از هر طرف دیوار قرار بگیرد و نکته دیگر اینکه بخاری گازی را مستقیم نباید روی زمین گذاشت و حداقل ۵ سانتی‌متر باید از زمین فاصله داشته باشد همچنین

طول شیلنگ بخاری گازی نباید کمتر از ۱۲۰ سانتی‌متر باشد و برای محکم کردن آن باید از بست‌های فلزی استفاده شود.

وی با بیان اینکه یک روزنه ثابت همچون دریچه در زیر در‌ها داشته باشد گفت: لوله‌های دودکش را به صورت عمودی نصب شود و در هنگام استفاده از بخاری گازسوز دقت کنید تا لوله دودکش داغ شود.