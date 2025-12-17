نکوداشت دکتر مجید صفاری نیا، سردبیر فصلنامه‌های علمی پژوهشی روانشناسی کار؛ روانشناسی اجتماعی و شناخت اجتماعی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نکوداشت دکتر مجید صفاری نیا، استاد روانشناسی اجتماعی دانشگاه و سردبیر فصلنامه‌های علمی پژوهشی روانشناسی کار؛ روانشناسی اجتماعی و شناخت اجتماعی در سوم دی ماه در تهران برگزار می‌شود.

صفاری نیا یکی از پایه گذاران رشته روان شناسی اجتماعی در کشور است. او حدود ۴۰ عنوان کتاب تالیف، ترجمه و بیش از ۲۰۰ مقاله علمی پژوهشی در حوزه روان شناسی اجتماعی، کار و سازمانی دارد.

صفاری نیا در سمت هایی، چون مدیرکل کارآفرینی دانشگاه پیام نور، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم فعالیت نموده و در کارنامه خود، آغازگری فعالیت‌های روانشناسی سنجش شغلی و شخصیت کارکنان را دارد.

وی تاکنون بیش از ۴۰ عنوان پرسشنامه و ابزار اندازه گیری را در ایران طراحی و هنجارسازی کرده و دانشجویان زیادی را در حوزه روانشناسی به ویژه روانشناسی اجتماعی پرورش داده است.

دکتر مجید صفارنیا در گذشته فعالیت‌های علمی و اجرایی گسترده‌ای را در حوزه اموزش عمومی و تخصصی در حوزه تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی در وزارت نیرو داشته است.