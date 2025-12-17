امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

زرآباد، قطب تولید موز کشور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶- ۱۷:۳۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

توسعه کشت میوه‌های استوایی در بیضا

ایجاد گمرک زرآباد در دستور کار است

بازدید وزیر اقتصاد از بزرگترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه

کشت موز در اراضی جنوب سیستان و بلوچستان

برچسب ها: برداشت موز ، سیستان و بلوچستان ، میوه های گرمسیری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 