هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه دوم به میزبانی سمنان شروع شد و تیم‌های پارس جنوبی عسلویه و پیکان بندر دیر به طور مستقیم راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر) در گروه دوم مقدماتی با حضور تیم‌های پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان آغاز شد.

در روز نخست این مسابقات ۶ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

پیکان بندر دیر صفر – شهرداری مراغه ۲ (۱۶بر ۲۱ و ۱۹ بر ۲۱)

رازین پلیمر تهران ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۵)

کیش ۲ – شهرداری مراغه صفر (۲۲ بر ۲۰ و ۲۲ بر ۱۷)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۲)

پیکان بندر دیر ۲ – کیش صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۶)

رازین پلیمر تهران یک – پارس جنوبی عسلویه ۲ (۱۵ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۸ و ۱۳ بر ۱۵)

بدین ترتیب تیم‌های پارس جنوبی عسلویه و پیکان بندر مستقیما به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند. چهار تیم شهرداری مراغه، کیش، سمنان و رازین پلیمر تهران نیز در دیدار‌های مرحله نخست پلی آف که فردا صبح برگزار می‌شود، به مصاف هم خواهند رفت تا تیم‌های برنده به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.