میانگین سطح آب در سدهای تأمینکننده آب استانبول به ۱۷.۸۳ درصد کاهش یافته و به سطح هشدار رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا طبق دادههای سازمان آب و فاضلاب استانبول، سطح آب در سدهای این کلان شهر که در ۱۵ آوریل به ۸۲.۲۲ درصد افزایش یافته بود، در حال کاهش است. هم اکنون سطح آب در سدهای تأمینکننده آب این شهر ۱۷.۸۳ درصد ثبت شده است.
بر اساس این دادهها سطح آب در سدهای تامین کننده آب استانبول به شرح زیر محاسبه شد: عمرلی ۱۶.۴۵٪، دارلیک ۲۸.۲۷٪، المالی ۵۳.۴۴٪، ترکوس ۱۸.۸۶٪، علیبی ۱۲.۴۶٪، بویوکچکمجه ۱۷.۰۵٪، سازلیدره ۱۵.۶۲٪، ایسترانکالار ۲۹.۴۵٪، کازاندرِه ۱.۸۱٪ و پابوچدره ۲.۷۱٪. در حالی که سدها و مخازن تأمینکننده آب شهر ظرفیت ذخیرهسازی ۸۶۸،۶۸۳،۰۰۰ متر مکعب را دارند، سطح آب ثبت شده تا به امروز ۱۵۴.۷ میلیون متر مکعب اعلام شده است.
امسال میزان بارندگی در سدها ۵۷۳.۴ کیلوگرم در هر متر مربع بوده است. جدا از سدها، امسال در مجموع ۵۳۰.۶۳ میلیون متر مکعب آب از مِلن (۴۳۹.۱۴ میلیون متر مکعب) و یشیلچای (۹۱.۴۹ میلیون متر مکعب) برای تأمین آب مورد نیاز شهر برداشت شده است.
بر اساس اطلاعات اعلام شده روز گذشته ۳ میلیون و ۳ هزار متر مکعب آب در استانبول مصرف شده است.
طبق آمار سازمان آب و فاضلاب استانبول، نرخ پر بودن سدها به شرح زیر ثبت شده است: ۶۰.۹۸ درصد در سال ۲۰۱۵، ۳۸.۱۷ درصد در سال ۲۰۱۶، ۵۵.۴۴ درصد در سال ۲۰۱۷، ۶۹.۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸، ۳۴.۶۷ درصد در سال ۲۰۱۹، ۲۱.۹۴ درصد در سال ۲۰۲۰، ۴۴.۶۸ درصد در سال ۲۰۲۱، ۳۴.۲۲ درصد در سال ۲۰۲۲، ۴۷.۴۵ درصد در سال ۲۰۲۳، ۳۰.۰۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱۷.۸۳ درصد در سال ۲۰۲۵.
دکتر حسین توروس، عضو هیئت علمی دانشکده علوم آب و هوا و هواشناسی دانشگاه فنی استانبول در این خصوص میگوید حوضه مدیترانه در سالهای اخیر خشکسالی را تجربه کرده است. مناطق جنوبی، غربی و منطقه مرمره نیز تحت تأثیر این خشکسالی قرار دارند، میانگین سطح آب در سدهای تأمینکننده آب استانبول در پایینترین سطح خود در مقایسه با مدت مشابه در ۱۰ سال گذشته است. ما با یک آزمایش جدی در مورد آب روبهرو هستیم.
توروس خاطرنشان کرد که استانبول طبق دادههای کلی آب و هوا، بیشترین بارندگی را در ماههای دسامبر و ژانویه دریافت میکند و میزان مصرف آب تقریباً برابر با میزان بارندگی دریافتی در آن ماهها است، اما سطح آب در سدها افزایش نیافته است.
او خاطرنشان کرد که در حال حاضر دو گزینه وجود دارد: اگر در روزهای آینده بارندگی فراوان باشد و سدها پر شوند، ممکن است کمبود آب نداشته باشیم، اما اگر بارندگی شدید نباشد، باید مصرف آب خود را کاهش دهیم. باید آب مصرفی خود را به نصف کاهش دهیم. در غیر این صورت، با کمبود آب مواجه خواهیم شد.
وی در ادامه میگوید تقریباً نیمی از آب مورد احتیاج از رودخانههای ملن و یشیلچای تأمین میشود و اگر صرفهجویی در مصرف آب انجام نشود و مصرف آب کاهش نیابد، آب این رودخانهها نیز کافی نخواهد بود.
توروس در خاتمه گفت: «باید هر چه سریعتر یک کمپین صرفهجویی در مصرف آب راهاندازی شود. در این مرحله، باید آگاهی و حساسیت در مورد آب افزایش یابد. اقدامات صرفهجویی مشابهی نیز باید انجام شود، مانند استفاده از نازلهای آب روی شیرهای آب و نصب شیرهای کنترل فشار.