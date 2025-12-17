

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفت و گو با



مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ گفت: بارندگی‌های یک هفته گذشته در مازندران باعث آبگرفتگی ۳۰ واحد مسکونی در استان شده است.

حسینعلی محمدی با بیان اینکه خسارت‌های وارد شده به این منازل ناچیز است، افزود: بارش‌های اخیر خسارت سنگین به زیرساخت ها، تاسیسات زیربنایی یا منازل مسکونی وارد نکرده است.

او ادامه داد: حجم برخی رودخانه‌ها خصوصا در غرب استان در حال افزایش است و دقایقی قبل نیز دیواره رودخانه سردآبرود تخریب شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران میزان بارش برف در مناطق کوهستانی را قابل ملاحظه دانست و گفت: بیشترین میزان بارش برف در بلده با ۴۰ سانتی متر گزارش شده است.





محمدی افزود: با توجه به افزایش فعالیت سامانه بارشی در مازندران، تمام نیرو‌های خدمات رسان در آماده باش کامل هستند





او با بیان اینکه این سامانه بارشی تا صبح جمعه در استان فعال خواهد بود از مردم خواست در طی این مدت از تردد‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی، توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد رانش خودداری کنند