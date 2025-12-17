هفتمین رویداد سازمانی ایده‌پردازی، خلاقیت و نوآوری شهید نامجو نیروی زمینی ارتش در منطقه اصفهان برگزار شد.

رویداد سازمانی ایده‌پردازی، خلاقیت و نوآوری شهید نامجو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این رویداد با هدف ارتقای آمادگی رزمی و با تمرکز بر مؤلفه‌های دوازده‌گانه آمادگی رزمی، به میزبانی مرکز آموزش توپخانه نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، رشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در این رویداد گفت: تنها راه جلوگیری از کهنگی، روی‌آوردن به فرهنگ عمیق پژوهش، نقد و پرسش‌گری است.

به گفته وی پژوهش امروز از نقاط قوت هر کشوری محسوب می‌شود و شکاف‌های فناوری و فاصله بین حوزه‌های مختلف، تنها از طریق پژوهش و نوآوری پوشش داده می‌شود.