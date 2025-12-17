ثبت نام سایپا ویژه یلدا
شرکت سایپا به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، طرح جدید پیش فروش خودروهای اطلس و ساینا را از روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح به صورت اینترنتی فعال میکند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگراری صدا و سیما
؛ در این طرح، متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت ثبت نام سایپا و با رعایت شرایط ثبت نام خودروهای سایپا، برای ثبتنام در فروش یلدایی این خودروساز اقدام کنند.
بر اساس اعلام رسمی شرکت سایپا، ثبت نام سایپا ویژه یلدا ۱۴۰۴ با هدف تنظیم بازار و پاسخ به تقاضای متقاضیان، از روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. این طرح بهصورت پیش فروش بوده و شامل دو محصول اطلس و ساینا میشود.
در طرح فروش یلدایی سایپا، ۲ محصول پرفروش این شرکت؛ خودرو اطلس و خودرو ساینا؛ در قالب پیش فروش و طبق جدول زمانبندی اعلامشده از سوی شرکت سایپا به متقاضیان واگذار خواهند شد.