به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان امروز در رشته پیام‌هایی از دیدار محمد رضا بهرامی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان خبر داد و اعلام کرد: آقای بهرامی در ابتدا دعوت همتای ایرانی خود را برای سفر به تهران به وزیر امور خارجه کشور ابلاغ کرد. وی همچنین گزارش مفصلی در مورد نشست اخیر نمایندگان ویژه در تهران ارائه و تأکید کرد: روابط با افغانستان برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

مولوی امیرخان متقی روابط افغانستان و ایران را مثبت دانست و موضع افغانستان را در مورد نشست تهران بیان کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره موضع افغانستان درباره نشست تهران به نقل از متقی خاطر نشان کرد: افغانستان اکنون از وضع دشوار خارج شده است و گام‌های سریعی به سوی توسعه برمی‌دارد.

در این دیدار هر دو طرف روابط دوجانبه را رو به توسعه خواندند و بر اهمیت ادامه تماس‌ها و تبادل هیئت‌ها بین دو کشور در سطوح مختلف تأکید کردند.