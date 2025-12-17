پخش زنده
یک واحد نانوایی به علت اصرار بر کمفروشی و بیتوجهی به مقررات قانونی، به مدت ۱۰ روز بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی اردستان گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قاطع با تخلفات صنفی، یک واحد نانوایی به علت اصرار بر کمفروشی و بیتوجهی به مقررات قانونی، به مدت ۱۰ روز پلمپ شد
امید سلامی افزود: واحدهای صنفی پس از دریافت اخطارهای قانونی و فرصت کافی برای اصلاح، موظف به رعایت ضوابط هستند و در صورت تکرار یا اصرار بر تخلف، برخورد قاطع و قانونی در دستور کار قرار میگیرد.