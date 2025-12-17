در مراسمی با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران، اولین کافه بازی درون مدرسه‌ای در دبیرستان دولتی احمد فتاحی یزد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این کافه بازی انواع بازی‌های خلاقانه، فکری و هیجانی با هدف ارتقای روحیه نشاط دانش آموزان وجود دارد که مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفته است.

همچنین زمین چمن مصنوعی سردار شهید حسن انتظاری به متراژ ۵۰۰ متر مربع نیز در این دبیرستان به بهره برداری رسید.

نماینده مردم یزد اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم از تخصیص اعتبار برای راه اندازی زمین چمن در مدارس استان خبرداد.