دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند استان خوزستان، از رهایی دو محکوم به قصاص از اجرای حکم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامران رومیانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند گفت: در نزاعی که ۱۰ سال پیش در این شهرستان اتفاق افتاده، یک جوان ۱۹ ساله جان خود را از دست داد. پس از رسیدگی‌های قضائی و طی مراحل قانونی، دو نفر به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شدند که این حکم در دیوان عالی کشور نیز به تأیید نهایی رسیده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند گفت: با برگزاری جلسات متعدد و فشرده توسط صلح یاران، بزرگان و خوانین بختیاری و با تلاش‌های بی‌وقفه در طول این سال‌ها، اولیای دم با نشان دادن بزرگواری و سعه صدر، از حق قانونی و شرعی خود مبنی بر قصاص گذشت کردند.

رومیانی افزود: این پرونده که سال‌ها در انتظار اجرای حکم قصاص بود، با وساطت جمعی از خیرین با محوریت فرهنگ بخشش و صلح و سازش به سرانجام رسید و بار دیگر نقش مؤثر ریش‌سفیدان و فعالان صلح در حل و فصل اختلافات و کاهش اجرای احکام قصاص را برجسته ساخت.

وی در پایان از مسئولین قضائی شهرستان گتوند و استان چهارمحال و بختیاری به واسطه پیگیری این اقدام خداپسندانه قدردانی کرد.