به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از فاریاب عصر امروز در پی بارندگی اخیر پایش منطقه با حضور سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله کرمان و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان فاریاب صورت گرفت

در پایش منطقه ای سید ابوالحسن حسینی فرماندار شهرستان فاریاب گفت: متاسفانه در حال حاضر مسیر مواصلاتی شهرستان فاریاب به کهنوج از جاده کلکسورک به علت طغیان رودخانه های فصلی مسدود هست و مسیر جایگزین محور فاریاب گلاشکرد است.

وی افزود همچنین خساراتی به مزارع زیر کشت فاریاب وارد شده که با تلاش ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی میزان این خسارات در حال بررسی است.