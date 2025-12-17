پخش زنده
سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جادهای شهرستان جعفرآباد از اجرای عملیات برفروبی و نمکپاشی راهداری در محورهای برفگیر و کوهستانی این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مسعود زوارزاده گفت: از آغازین ساعات بامداد امروز که بارش برف در نقاط کوهستانی شهرستان جعفر آباد شروع شد عوامل اجرایی با استفاده از ناوگان راهداری زمستانی اقدام به انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی کردنند.
سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جادهای شهرستان جعفرآباد بیشترین شدت پارشها را در محورهای چمانک، الگان، ونان و کهندان بخش قاهان شهرستان جعفرآباد دانست و افزود: با توجه به تمهیدات به عمل آمده و استقرار مناسب عوامل و ماشین آلات راهداری در مناطق برفگیر، نسبت به اجرای به موقع عملیات برفروبی و نمکپاشی اقدام و از هر گونه انسداد محور جلوگیری به عمل آمد.
وی در ادامه ضمن اشاره به ایام پایانی هفته و تعطیلات پیش رو، از کسانی که قصد سفر به نواحی برفگیر و کوهستانی استان را دارند خواست: ضمن اطمینان از سالم بودن خودرو بویژه سیستم گرمایشی آن، نسبت به همراه داشتن تجهیزات جانبی خودرو، بخصوص زنجیر چرخ، اهتمام ورزند.