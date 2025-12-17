به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مسعود زوارزاده گفت: از آغازین ساعات بامداد امروز که بارش برف در نقاط کوهستانی شهرستان جعفر آباد شروع شد عوامل اجرایی با استفاده از ناوگان راهداری زمستانی اقدام به انجام عملیات برف‌روبی و نمک پاشی کردنند.

سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای شهرستان جعفرآباد بیشترین شدت پارش‌ها را در محور‌های چمانک، الگان، ونان و کهندان بخش قاهان شهرستان جعفرآباد دانست و افزود: با توجه به تمهیدات به عمل آمده و استقرار مناسب عوامل و ماشین آلات راهداری در مناطق برفگیر، نسبت به اجرای به موقع عملیات برفروبی و نمکپاشی اقدام و از هر گونه انسداد محور جلوگیری به عمل آمد.

وی در ادامه ضمن اشاره به ایام پایانی هفته و تعطیلات پیش رو، از کسانی که قصد سفر به نواحی برفگیر و کوهستانی استان را دارند خواست: ضمن اطمینان از سالم بودن خودرو بویژه سیستم گرمایشی آن، نسبت به همراه داشتن تجهیزات جانبی خودرو، بخصوص زنجیر چرخ، اهتمام ورزند.

تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در خصوص وضع راه‌ها و شرایط جوی است.