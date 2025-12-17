دونالد ترامپ با صدور دستور جدید، بیست کشور دیگر را به فهرست کشورهای دارای محدودیت‌ سفر به آمریکا افزود و دامنه سخت‌گیرانه‌ترین سیاست مهاجرتی دولت خود را به‌ سی و پنج کشور افزایش داد.

افزایش تعداد کشور‌های دارای محدودیت ورود به آمریکا به بیش از ۳۵ کشور

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه نیویورک‌تایمز، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه دستورالعمل تازه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن محدودیت‌های جدید سفر از ابتدای ماه ژانویه اجرایی می‌شود و شمار کشور‌هایی که شهروندانشان با ممنوعیت یا محدودیت ورود به آمریکا مواجه هستند به بیش از ۳۵ کشور می‌رسد.

این گزارش افزود: بر اساس این سیاست، ورود اتباع پنج کشور دیگر شامل سوریه، سودان جنوبی، نیجر، مالی و بورکینافاسو به‌طور کامل ممنوع شده و همچنین افرادی که مدارک آنها توسط تشکیلات خودگردان فلسطین صادر شده است، اجازه ورود به آمریکا نخواهند داشت.

در ادامه آمده است دولت ترامپ همچنین محدودیت‌های جزئی‌تری را برای اتباع ۱۵ کشور دیگر اعمال کرده که بیشتر آنها در قاره آفریقا قرار دارند. این کشور‌ها شامل آنگولا، آنتیگوا و باربودا، بنین، ساحل عاج، دومینیکا، گابن، گامبیا، مالاوی، موریتانی، نیجریه، سنگال، تانزانیا، تونگا، زامبیا و زیمبابوه هستند.

این گزارش اضافه کرد: محدودیت‌های جدید تنها شامل متقاضیان ویزای عادی نیست و همسران، فرزندان و والدین شهروندان آمریکایی، همچنین دارندگان ویزای ویژه مهاجرتی افغانستان که برای همکاران سابق ارتش و دولت آمریکا در نظر گرفته شده بود را نیز دربر می‌گیرد. علاوه بر این، خواهران، برادران و فرزندان بزرگسال شهروندان آمریکایی و دانشجویان بین‌المللی نیز مشمول این محدودیت‌ها خواهند شد.

در ادامه گزارش نیویورک‌تایمز آمده است: این تصمیم، برخورد دولت ترامپ با مهاجرت قانونی را به‌شدت سخت‌تر کرده و اکنون آمریکا به‌طور کامل یا جزئی ورود اتباع نزدیک به ۲۰ درصد کشور‌های جهان را محدود کرده است. به گفته داگ رَند، مقام سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا، این دستور جدید عملاً «در‌های آمریکا را به روی تقریباً همه غیرشهروندان کشور‌های فهرست‌شده می‌بندد».

این گزارش تصریح کرد: ترامپ و مشاوران ارشدش این محدودیت‌ها را اقدامی ضروری برای حفظ امنیت ملی آمریکا می‌دانند و حامیان رئیس‌جمهور نیز از آن استقبال کرده‌اند. به گفته یکی از چهره‌های نزدیک به ترامپ، اگر درباره هویت یا خطرات احتمالی افراد تردید وجود داشته باشد، نباید اجازه ورود به آمریکا داده شود.

در مقابل، منتقدان سیاست‌های مهاجرتی ترامپ این اقدام را ادامه رویکرد تبعیض‌آمیز دولت آمریکا علیه مهاجران، به‌ویژه از کشور‌های آفریقایی و خاورمیانه توصیف کرده‌اند. به گفته یکی از مقامات سابق کاخ سفید، این سیاست‌ها یادآور دوره‌ای است که سهمیه‌های نژادی در نظام مهاجرتی آمریکا اعمال می‌شد.

در ادامه آمده است این محدودیت‌ها تنها به آینده مهاجرت محدود نمی‌شود و می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای اتباع این کشور‌ها که هم‌اکنون در آمریکا حضور دارند نیز داشته باشد. پیش‌تر نیز تعلیق درخواست‌های مهاجرتی و لغو مراسم اعطای تابعیت برای برخی مهاجران، موجب نگرانی گسترده در سراسر آمریکا شده بود.

این روزنامه یادآور می‌شود: ترامپ نخستین بار در دوره اول ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد ممنوعیت سفر را اعمال کند، اما با چالش‌های حقوقی روبه‌رو شد. وی این سیاست را بار دیگر پس از چند حادثه امنیتی، از جمله تیراندازی اخیر که عامل آن یک تبعه افغانستان معرفی شد، با شدت بیشتری احیا کرده است.

در پایان، نیویورک‌تایمز تأکید می‌کند که مجموعه تصمیم‌های اخیر دولت ترامپ نشان‌دهنده تشدید بی‌سابقه سیاست‌های ضد مهاجرتی آمریکا و گسترش محدودیت‌هایی است که نه‌تنها مهاجرت غیرقانونی، بلکه مسیر‌های قانونی ورود به این کشور را نیز به‌شدت محدود می‌کند.