پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در سفر به شهرستان برخوار از ساختمان اداری در حال احداث شهرداری دولت آباد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور فیروزبخت افزود: با همکاری شهرداری یک واحد از این ساختمان تا دهه فجر تکمیل و تحویل پزشکی قانونی و افتتاح می شود .
وی گفت: با تصویب فرمانداری و حمایت شورا و شهرداری دولت آباد زمینی با ۳۰۰ متر مربع مساحت پس طی مراحل قانونی، تحویل پزشکی قانونی شده و قرار است تا یک ماه آینده پس ارائه نقشه توسط پزشکی قانونی استان پروانه آن صادر شود.
به گفته فیروبخت پس از پیشرفت فیزیکی طرح و تامین ردیف اعتباری، ساختمان تکمیل می شود .