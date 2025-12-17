به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور فیروزبخت افزود: با همکاری شهرداری یک واحد از این ساختمان تا دهه فجر تکمیل و تحویل پزشکی قانونی و افتتاح می شود .

وی گفت: با تصویب فرمانداری و حمایت شورا و شهرداری دولت آباد زمینی با ۳۰۰ متر مربع مساحت پس طی مراحل قانونی، تحویل پزشکی قانونی شده و قرار است تا یک ماه آینده پس ارائه نقشه توسط پزشکی قانونی استان پروانه آن صادر شود.

به گفته فیروبخت پس از پیشرفت فیزیکی طرح و تامین ردیف اعتباری، ساختمان تکمیل می شود .